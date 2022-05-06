Василий Уткин назвал самый популярный футбольный клуб России

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин назвал московский «Спартак» самым популярным футбольным клубом страны. По словам известного спортивного журналиста, опросы, в которых первое место по популярности занимает «Зенит» – это fake news.

«Самый популярный клуб России, конечно, "Спартак". И не спорьте со мной. Я тоже знаю, что периодически появляются опросы, где первое место по популярности занимает "Зенит", но это fake news. Скоро будет матч "Спартака" с "Зенитом". Если выиграет "Зенит" – в Питере порадуются. А вот если выиграет "Спартак", то гудеть будет не только красно-белая часть Москвы, но и другие города», – сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая в Москве в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги.

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