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Спорт
6 мая 2022  12:42
Дамир Садриев

Судья Матюнин, обвинивший президента РПЛ в предвзятости, провалил проверку на полиграфе

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Российский арбитр Алексей Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, судья не сумел пройти проверку на полиграфе по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). 

Напомним, экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала, что арбитр Матюнин допустил две ошибки в игре, ошибочно назначив пенальти в ворота самарцев, а также неверно засчитав гол в их ворота.

Чуть позже президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц назвал судейство Матюнина «безобразием» и направил арбитра на проверку на детекторе лжи. После чего арбитр подал жалобу на Хачатурянца, обвинив его в предвзятости и поддержке самарского клуба.

Стоит отметить, что арбитр VAR игры «Химки» – «Крылья Советов» Павел Шадыханов проверку на полиграфе прошел успешно.

#футбол #РПЛ #РФС
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