Василий Токранов о контракте с «Ак Барсом»: «Меня потряхивало, когда ставил подпись»

Новичок «Ак Барса» Василий Токранов поделился эмоциями от подписания контракта с казанским клубом. Бывший защитник СКА продолжит карьеру в Казани, где проведет два года.

«Я очень рад предложению "Ак Барса" и рад вернуться. Меня даже потряхивало, когда ставил подпись. Решающий фактор — это возвращение домой, здесь моя семья, и все в ней обрадовалась, узнав о контракте с "Ак Барсом". Моя цель — провести сезон полностью и на высоком уровне и постараться выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Токранова клубная пресс-служба.

32-летний воспитанник татарстанского хоккея последние четыре сезона провел в питерском СКА. В минувшем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 16-ти матчах.

Напомним, воспитанник татарстанского хоккея является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2018).

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором расставила звездных новичков «Ак Барса» по пятеркам команды.