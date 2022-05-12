Икс-фактор и багаж Квартальнова: почему не складывается звездный пазл Знарка в «Ак Барсе»

Когда спала первая волна восторгов от ударного старта трансферной кампании «Ак Барса», стало ясно, что у команды Знарка пока не просматривается первое ударное и даже второе звено. Спортивная редакция «Татар-информа» расставила звездных новичков «барсов» по пятеркам команды и выявила кадровый недобор.

Вопросы по легионерам и контрактам Глухова и Зарипова

Прежде чем начать собирать пазл пятерок «Ак Барса», оговорим моменты, ограничивающие выбор вариантов. Учитываются лишь официально подтвержденные трансферы, а также игроки Глухов и Зарипов, контракты которых, скорее всего, продлят.

Другой важный момент заключается в легионерах «Ак Барса». Контракты на следующий сезон с казанским клубом имеют, пожалуй, самый ценный игрок обороны образца прошлого сезона – американец Стивен Кэмпфер, а также неоднозначно проведший сезон канадец Джордан Уил. При непростой геополитической обстановке наличие юридических соглашений не означает, что эти иностранцы вернутся в Казань. Как вы понимаете, и оценка состава «Ак Барса» от этого может сильно отличаться. Как нам стало известно уже сегодня, контракт с Кэмпфером может быть расторгнут в ближайшие дни. Но пока эта информация не получила официального подтверждения, в этом материале он будет представлен.

Первая тройка, с Уилом или без, пока не просматривается, Хафизуллин сыграет с Войновым

С Уилом или без, но первая пятерка «Ак Барса» пока не слишком просматривается. Просто без канадца в стартовом звене вообще бы зияла загадочная пустота. Уил на добротном уровне провел прошлый регулярный чемпионат, но провалил плей-офф, впрочем, как и весь «Ак Барс». Как мы не раз писали, игровая манера Джордана совсем не подходила для «дуболомного» хоккея Квартальнова. Думается, при Олеге Знарке канадец смог бы раскрыться в лучшем свете. Мы поставили Уила на фланг, поскольку лучшие свои матчи в «Ак Барсе» канадец пока провел на этой позиции, а вакансии на роль центра первого-второго звена вроде как уже заняты.

Связка Кагарлицкого и Шипачева выглядит в первом звене безальтернативной. Знарок не из тех тренеров, что любят изобретать велосипед или забивать гвозди микроскопом. Но есть одно но. Эта связка уже сверкала в «Динамо» когда-то, но в плей-офф особых лавров не снискала. Поэтому здесь нужен кубковый боец наподобие Станислава Галиева, которому слухи недавно пророчили возвращение в «Ак Барс». Собственно, именно позиция «условного Уила» (с ним или без него) выглядит пока слабым местом в потенциально стартовом звене «Ак Барса».

Совсем другое дело с первой парой защитников. Динар Хафизуллин и Вячеслав Войнов идеально подходят для этой роли по амплуа «домоседа» и атакующего защитника соответственно. У Знарка оба играли в СКА, и в сборной России. Очевидно, что именно эти новички и составят первую пару обороны «Ак Барса».

Однако ниже по пятеркам в обороне «Ак Барса» намечаются проблемы. Забегая вперед, на четыре пары защитников в клубе просто не хватает хоккеистов. Да в системе клуба есть умеренно перспективные защитники, но это тема для отдельного материала. Игроков же основного состава явно не хватает.

Слишком ровный состав – одна из бед квартальновского «Ак Барса»

Проблемы начинаются уже со второй пятерки, где замены Кэмпферу как второму атакующему защитнику команды попросту нет. Повторимся, что далеко не факт, что американца мы увидим в России в следующем сезоне. Известно, что еще по ходу сезона на игрока оказывали давление в США, и, возможно, Стивен бы и не сыграл во втором раунде плей-офф, если бы туда пробился «Ак Барс». А вот по второму «домоседу» для второй пары защитников вопросов нет. Кристиан Хенкель стал в казанском клубе незаменимой деталью командного ландшафта.

В целом же вторая тройка форвардов у «Ак Барса» трепета не внушает. На самом деле, она ничем не сильнее нашего варианта третьего звена команды. За исключением ценников на зарплаты игроков. Скорее всего, вариант с Артемом Галимовым в центре второго звена в команде Знарка будет интереснее, но 65 млн рублей годовой зарплаты еще одного новичка Семенова как бы не оставляют особой свободы для маневра.

Излишне ровный состав – вообще одна из бед квартальновского «Ак Барса», в котором не хватало звена лидера и вообще креативных исполнителей. Если дополнить вторую тройку нападения Уилом и найти на его место в первое звено кубкового снайпера, то и второе звено команды можно было бы считать укомплектованным. Пока же в этой тройке вряд ли соответствует статусу топ-клуба КХЛ Кирилл Панюков. Да, порой он вспыхивал, выдавая отдельные яркие матчи, в том числе и в плей-офф. Но этого мало, что и показали результаты «Ак Барса» в целом в этом сезоне. Если «барсы», разумеется, хотят претендовать на трофей, а не просто бороться в плей-офф.

А вот его тезка Петров вполне подходит для роли форварда топ-6. После возвращения в «Ак Барс» он стабильно показывает достаточную результативность в команде. Она может лишь возрасти, если у воспитанника казанского хоккея будут постоянные партнеры по тройке. А не внушительный разброс от Уила до Дыняка, как при прошлом тренерском штабе клуба.

Не стоит разбивать по звеньям главные «проспекты» «Ак Барса», Воронков должен вернуться в хоккей из «бей-дави»

Как мы уже написали выше, атакующая тройка из Ильи Сафонова, Артема Галимова и Дмитрия Воронкова ничем не уступает втором звену (по нашей версии), а потенциально даже выглядит интереснее. Более того, напрашивается перевод того же Сафонова или Воронкова во второе звено вместо Панюкова. Но мы решили не разбивать по звеньям главные «проспекты» «Ак Барса», а сохранить их в том виде, в котором они успешно зажигали в плей-офф 2021 года.

Хочется верить, что при Знарке закончится стагнация в развитии Артема Галимова, а Дмитрий Воронков все же вернется к результативному, хоть и силовому, но хоккею, а не будет заниматься «бей-дави», чем форвард отличался у Квартальнова весь прошлый сезон.

В обороне, о чем мы также уже писали, выбор у Знарка пока невелик. Осталось лишь выбрать напарника Юдину по третьей паре – Лямкина или Адамчука. Известно, что многие болельщики по ходу сезона особенно яро критиковали Лямкина, но мы предлагаем вспомнить другого Никиту – железного игрока основы «Ак Барса» Билялетдинова. Для нас очевидно, что потенциал Лямкина при Квартальнове был не то что не раскрыт, а скорее похоронен. Знарок вполне в состоянии реанимировать 26-летнего хоккеиста. Адамчук же скорее активный разрушитель, который должен играть в четвертой паре или попасть в ротацию, если «Ак Барс» еще будет усиливать линию обороны, что откровенно напрашивается.

Зарипов может стать тайным созидательным оружием звена разрушителей

Четвертое звено команды традиционно составляем из хоккеистов оборонительного плана. При этом «Ак Барс» располагает одной из сильнейших бригад чеккеров в лице Лукоянова, Глухова и Бурмистрова. Первые двое в своем деле настолько хороши, что разрушительный потенциал тройки будет достаточным даже при попадании в нее 41-летнего Даниса Зарипова.

И тут надо обратить внимание на важный факт. Артем Лукоянов провел очень сильный сезон. Помимо своих основных обязанностей он стал девятым бомбардиром команды. На счету Артема 5 голов и 7 голевых передач. Отметим, что львиную долю своих шайб в этом сезоне он забросил с передач Даниса Зарипова. Большую часть карьеры эти хоккеисты играли в разных тройках, но долгие годы совместных тренировок сказываются. На закате своих карьер они явно почувствовали «химию» и отлично взаимодействуют в атаке.

Это серьезное подспорье, чтобы значительно усилить атакующий потенциал сдерживающего звена. Если Зарипов получит постоянное место в составе и наберет игровой тонус, то он вполне способен на еще один качественный сезон. А подменить ветерана в случае необходимости смогут Глухов или Бурмистров, а также тот же Дыняк.

Дыняк пригодится в запасе, Коваленко и Тарасов – нет

Место последнего в основном составе команды Олега Знарка не просматривается. Очевидно, что Дыняк будет постоянно играть за «Барс», получая место в первой команде по необходимости или в случае редкой ротации. На постоянной основе чехарду в составе команды Знарка ждать не приходится.

Очевидно, что Дыняк будет постоянно играть за «Барс», получая место в первой команде по необходимости или в случае редкой ротации Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Также в состав, по нашей версии, не попадают Даниил Тарасов и Николай Коваленко. Оба, вероятно, будут недовольны такой ролью. При этом зарплата Тарасова делает его пребывание в «Ак Барсе» в 3-4-м звеньях излишней роскошью. Коваленко же просто по физическим данным не подходит для сдерживающих звеньев. К тому же Николай отличается непростым характером и вряд ли сам захочет попадать под ротацию. Очевидно, что Тарасов и Коваленко – основные претенденты на обмен из «Ак Барса».

Билялов выдает сильный плей-офф, если играет половину «регулярки»: «Ак Барсу» нужен сильный второй голкипер

Наконец, надо отметить, что в «Ак Барсе» сейчас нет второго голкипера. В системе клуба есть Пекса, и некоторые призывают сделать именно его вторым вратарем. Но все упирается в Тимура Билялова, которому для сильного выступления в плей-офф необходимо сыграть не более 60% матчей регулярного чемпионата.

Тимуру Билялову для сильного выступления в плей-офф необходимо сыграть не более 60% матчей регулярного чемпионата Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

В прошлом сезоне при «втором номере» Бобкове мы этого не увидели, и Тимур сыграл в матчах первого раунда Кубка Гагарина без особого блеска. Вряд ли Пекса или другой молодой вратарь даст гарантию, что ситуация не повторится и в новом сезоне. Отсюда простой вывод – на втором голкипере «Ак Барсу» экономить не стоит.

По всему вышеизложенному очевидно, что трансферная кампания «Ак Барса» далека от завершения. Дыр в составе хватает, и пока этот коллектив не выглядит железным фаворитом следующего сезона. Очевидно, что о новых подписаниях «Ак Барс» объявит в ближайшее время. Из вариантов на слуху напрашивается Станислав Галиев / Александр Радулов и крепкий защитник уровня свободных агентов Никиты Нестерова или Даррена Дица. А с поиском вратаря придется попотеть, можно рассмотреть камбэк Эмиля Гарипова в Казань.



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Фото на анонсе: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru