Василь Шайхразиев: Важно, чтобы перепись населения отражала объективные данные

Фото: Салават Камалетдинов

Предстоящая перепись населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, должна вобрать в себя только объективные данные по численному составу населения. По ее итогам власти будут формировать и финансовую, и социальную политику в ближайшие 10 лет. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на заседании в Казани.

«Государство раз в 10 лет проводит перепись своего населения, и это очень важное мероприятие, потому что на основе этих данных потом на ближайшие 10 лет формируется финансовая, социальная политика. В России проживает 147 млн человек, которые представляют 190 национальностей. <...> По итогам переписи 2010 года татар – 5,3 млн, более 2 млн проживают в Татарстане, 1 млн – в Башкортостане, остальные – по разным регионам нашей страны», – привел данные спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов

В этой связи он обратил внимание на важность осознанного подхода к выбору своей национальности во время предстоящей переписи. Есть семьи, где нет четкого национального самосознания, поэтому сейчас этот вопрос нужно вынести на семейный совет.

«Некоторые из нас, возможно, будучи татарами по духу, происхождению, не знают языка, но мы им очень благодарны за то, что остаются татарами. Надо собраться на семейный совет и прийти к общему решению: мы все татары, давайте запишемся татарами», – посчитал Василь Шайхразиев.

Он напомнил, что во время переписи можно использовать и электронный вариант заполнения анкетных данных.

Также участники заседания обсудили вопросы сохранения языка в местах компактного проживания татар в разных регионах России. Одной из тем стала возможность возведения мечетей. По мнению участников заседания, существует взаимосвязь между национальной идентичностью и возрождением веры.

С мыслями о том, какими способами продвигать татарскую культуру на территории всей России, приехал на заседание Национального совета ВКТ и председатель Дальневосточного конгресса татар Рустам Абдуллин.

«Мы на Дальнем Востоке пытаемся восстановить наши традиции. От Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре проживает очень много татар. Есть деревни Челны, Малмыш, Елабуга. Но говорить на языке стали меньше, хотелось бы развернуть эту ситуацию. Много делают Минтимер Щаймиев и Рустам Минниханов, чтобы наши дети разговаривали на татарском, но нет школ, нет практики», – сказал журналистам перед началом форума Рустам Абдуллин.

В постоянном контакте с Всемирным конгрессом татар находится и тюменская община. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сказал руководитель Координационного совета татарского общественного объединения Тюмени Ринат Насыров.

«Все задачи, все проекты мы обсуждаем постоянно, основной вопрос сегодня – перепись населения. Мы бы хотели, чтобы по ее итогам качественный и количественный уровень татар был гораздо выше», – сказал Ринат Насыров.

Фото: © Салават Камалетдинов

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов также выразил обеспокоенность снижением интереса татар в регионах к родной культуре, что выражается в сокращении числа зрителей на татарских концертах.

«Народа на концертах становится меньше, я начинаю задумываться об этом, где причины? Или молодые люди начинают выбирают другие жанры, или это отголосок того, что люди стали более мобильны, многие ездят на работу по вахтам, поэтому оседлых, готовых прийти на выступления артистов, немного? Взрослые стареют, а молодежь не идет», – рассказал известный певец.

Фото: © Салават Камалетдинов

Заседание Национального совета Всемирного конгресса татар под руководством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Василя Шайхразиева прошло в Казани в рамках двухдневной программы.

Также в четверг в театре им. Галиасгара Камала состоялось интерактивное представление проектов ВКТ. 24 сентября здесь пройдет пленарное заседание Национального совета.