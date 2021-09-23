Айдар Галимов оценил работу ВКТ перед переписью

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов на заседании национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар дал оценку деятельности организации в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения. Заседание прошло в ГТРК «Корстон».

Обратившись к председателю «Милли шура» Василю Шайхразиеву, певец заявил, что поддерживает позицию ВКТ в сложившейся ситуации между татарами и башкирами. «Вашу политику считаю правильной. Если раздувать всю эту ситуацию, конфликтовать, начинать выяснять кто прав, а кто нет — такая политика ни к чему хорошему не приведет. Вы действуете спокойно, правильно, идете дипломатическим путем. Именно так и надо было», — сказал певец.

«Перепись пройдет, однако нам еще жить и после переписи. Не хотелось бы, чтобы остались проблемные вопросы между народами, татарами и башкирами. Нам и в будущем надо вместе жить, по-братски идти вперед! Пусть в будущем не только мы сами себя хвалили, а чтобы и другие похвалили нас за совершенные нами дела», — сказал Айдар Галимов.

Народный артист также выразил обеспокоенность снижением интереса татар в регионах к родной культуре, что выражается в сокращении числа зрителей на татарских концертах.

«Из-за пандемии гастрольная активность немного снизилась. Концертов сейчас меньше. В Сибири раньше больше ходили. Концертные графики, география сужаются, некоторые точки закрываются, раньше мы открывали новые места для концертов», — пояснил артист.

По словам Айдара Галимова, деятелям культуры не удалось передать эстафету новому поколению. «К сожалению, у меня есть ощущение, что связь между поколениями не продолжается. Но не надо опускать рук, надежда должна жить, у нас еще огромное поле для работы», — заключил певец.