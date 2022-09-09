Шайхразиев в Казахстане: «Не будем касаться политики, мы рассматриваем только историю»

О политической подоплеке сабантуя в Семее, про «историю, которая переписывается на чей-то субъективный лад» и татарских корнях Кунаева в репортаже корреспондента «Татар-информа».

В центральной библиотеке Семея в Казахстане прошла конференция «Татары Прииртышья: история и современность» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Речные сабантуи

Для конференции «Татары Прииртышья: история и современность» выбрали самое сердце Семея, недалеко от главной площади и акимата (резиденции), в центральной библиотеке. Как рассказал историк Альберт Бурханов, по договоренности с руководителем «Милли шура» Василем Шайхразиевым, каждому крупному сабантую за пределами Татарстану предшествует научная конференция краеведов. Эту традицию продолжили и в Казахстане.

«Наш татарский народ всегда был в центре контактов, торговли. Контакты шли через торговлю, культуру. Теперь мы на территории суверенного Казахстана. У нас хорошие отношения, часто встречаются наши президенты – и ваш и наш. Как известно, реки объединяют. У нас был сабантуй на реке Ик, приикский сабантуй. Теперь мы проводим международный проект на реке Иртыш», - такими словами открыл конференцию Бурханов.

Василь Шайхразиев: «Мы желаем, чтобы Абайская область стала передовым регионом как Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Политическая подоплека

Подоплеку проведения «праздника плуга» в Семее объяснил Василь Шайхразиев. По его словам, с идеей сабантуя обратился к Рустаму Минниханову глава (аким) новообразованной Абайской области Нурлан Уранхаев. Как мы рассказывали в предыдущем материале про Семей, город вернул статус областного центра.

«Инициатива принадлежит акиму Абайской области Нурлану Тельмановичу. Рустам Нургалиевич сразу одобрил идею. Мы обговорили формат проведения сабантуя. В составе ВКТ работают краеведы по России и странам Азии, и мы показываем с какого времени живут татары, как история развивалась. Не просто хотим провести красивый сабантуй, но и пригласили краеведов, - заявил Шайхразиев. - Мы находимся в «Абай олкэсендэ», она создана 3 месяца назад. Мы с удовольствием приехали и сказали, что поддержим область, которая вновь обретает юридический статус спустя 30 лет. Мы желаем, чтобы Абайская область стала передовым регионом как Татарстан. Про Казань говорят, что, если в нее несколько лет не приезжаешь, то можно сказать, что Казань не видел. Мы желаем, чтобы и про Семей мы могли бы так говорить».

На конференции также прозвучало, что изучается вопрос об открытии памятника Герою Советского Союза Мусе Джалилю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Памятник Джалилю как маркер правильности

На конференции также прозвучало, что изучается вопрос об открытии памятника Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

«В Семее уже установлен памятник Габдулле Тукаю, есть улица Джалиля. Недавно мы приехали в Коктетав на открытие памятника Мусе Джалилю. Когда разрушают памятники участникам Великой Отечественной войны, это значимое событие. Ценой Великой Отечественной войны стало больше 27 миллионов погибших. Открытие памятника — это большое уважение к истории и к народам. Мы тогда все были детьми Советского Союза. Мы посетили возможное место установки памятники Мусы Джалиля в Семее, и мы надеемся, что городские власти окажут поддержку. Понятно, что нужно соблюсти все протокольные мероприятия», - заявил Василь Шайхразиев.

Айдар Садырбаев: «Казахстанская интеллигенция училась в Казани, и татары сыграли свою роль во время становления казахского государства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вне политики, но с напутствием

Между строк звучала и тема российско-казахстанских отношений. Вернее сказать, что ее старались максимально избежать.

«Мы не касаемся политики, мы касаемся истории. Пусть политики посмотрят на исторические факты и решают», - сказал Шайхразиев.

Айдар Садырбаев, заместитель акима города Семея, в ответном слове отметил большую роль татар в жизни казахского народа. В частности, он рассказал, что казахский просветитель Абай учился в татарском медресе Ахмада Ризы.

Казахский просветитель Абай учился в татарском медресе Ахмада Ризы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дорогие гости, братья! Добро пожаловать! Кош келдиниз! Рады приветствовать на родине великих сынов казахских степи. Наша история глубоко взаимосвязано, пересекается, делить между собой нечего. Мы знаем, что казахстанская интеллигенция училась в Казани, и татары сыграли свою роль во время становления казахского государства, - заявил Садырбаев. - Что касается слов Василя Гаязовича. В то время, когда история переписывается на чей-то субъективный лад, всем обществом следует противостоять и ценить то, что было пережито старшим поколением. Мы беспрепятственно пересекаем границы, гостим друг у друга. Поздравляю с праздником Сабантуя. Бик зур рэхмэт!»

Еще одной местной особенностью стало обряд «бата беру». Как нам пояснили организаторы, по казахской традиции каждое важное мероприятие следует проводить с участием старейшины, который читает напутствие, молитву. Весь зал сложил ладони в молитве. После чего началась научная часть конференции.

Ильгам Гумеров и Азат Ахунов презентовали сборник «Национально-культурное наследие казахстанских татар. Семей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кулибин», футболисты и чтец Абая

Историческая секция началась с презентации сборника «Национально-культурное наследие казахстанских татар. Семей», подготовленный учеными казанского ИЯЛИ им. Ибрагимова – Азатом Ахуновым и Ильгамом Гумеровым. Они его и презентовали.

Был достаточно подробный экскурс в историю татарской общины. И вклад был действительно значительный. К примеру, первая футбольная команда в Казахстане была татарской и появилась еще в царское время. Прозвучала и история татарского Кулибина, построившего летальный аппарат, который перелетел через реку Иртыш.

Рустам Галиуллин, главред татарского литературного журнала «Казан утлары», рассказал о литературных связях между деятелями татарской и казахской культуры. Отдельный блок был посвящен Абаю. Оказывается, он дважды переводился на татарский, и в прошлом году Галиуллин внес и свою лепту в это дело. Переводы были опубликованы в «Казан утлары». Рассказали о татарском мулле Габитхане, который приходил в гости в семью Абая и читал им «Кыйссаи Юсуф» и «Ризалаи Газиза». «Первые три книги Абая выпустили татары. Первая вышла в Санкт Петербурге, затем в Оренбург и Казани», - рассказал Галиуллин.

Дина Мухамедхан (справа) рассказала о своем отце Каюме Мухамедхане, известном исследователе творчества Абая Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кунаев и Айтматов родственники по татарским бабушкам?

Семья Дины Мухамедхан стала примером татарско-казахского взаимодействия. Она рассказала о своем отце Каюме Мухамедхане, известном исследователе творчества Абая, который попал под репрессии. Он был приговорен к 25 года лагерей, и отбыл пять лет в Карлаге (1951-1955). Он был женат на представительнице известной татарской семьи Фархинур, дочери муллы.

Мухамедханов был настоящим энциклопедистом, собираю все об истории родного края и всех народов. «Каждый год отец публиковал статью ко дню рождения Тукая. Настолько он любил поэта», - рассказывала Мухамедханова.

В завершение заседания секции выступила писательница и исследовательница Фаузия Байрамова, которая поделалась своим исследованием про судьбу Газизы-Бану Шахиевой из Семипалатинска, которая была из рода татарских миллионеров Казахстана. Она оказалась родственницей Чингиса Айтматова. «Динмухамед Кунаев (советский руководитель Казахстана – ред.) говорил Айтматову, что мы с тобой родственники по нашим татарским бабушкам. Надо изучить эту тему», - призвала писательница.