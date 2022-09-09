Казахский Семей: общее с Питером и Стамбулом, издержки федерализма и татарские мечети

В Казахстан можно прилететь по внутреннему российскому паспорту, никаких штампов вам не поставят Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Семей (он же Семипалатинск) расположен на бескрайних просторах казахской степи, которую в Советском Союзе мечтали превратить в засеянные поля. Не везде поднятая целина дала всходы, но в Абайской области пшеница растет. Огромные пашни в виде окружностей можно наблюдать из самолета.

Рядом со скромным терминалом строится большое здание с навигационной вышкой, оно все в лесах. «Добро пожаловать в Казахстан», - говорит вежливый пограничник и просит пройти в очередь к кабинке номер два. В Казахстан можно прилететь по внутреннему российскому паспорту, никаких штампов вам не поставят.

Дорога от аэропорта до города занимает минут десять. Тут же по пути из аэропорта можно увидеть остатки советской промышленности – цементный и кирпичный заводы.

Огромные пашни в виде окружностей можно наблюдать из самолета Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Почти как Питер и Стамбул

Жители свой город сравнивают свой город с Петербургом. Как минимум Семей может считать ровесником города Петра. «Питер у нас основан же в 1703 году? А Семипалатинск заложен в 1718 году», - рассказывает нам директор татарской школы искусств (единственная в Казахстане) Рашид Атногулов. Он и стал первым нашим гидом.

Вторая уникальная фишка города – это автомобильный висячий мост через Иртыш. «Таких три в мире – один в Стамбуле (мост Султана Мехмет Фатиха), второй – кажется в Японии, а третий – у нас», - с гордостью говорит Рашид-эфенде.

Основной пролет протяженностью 750 метров, а общая длина – чуть больше 1000 метров. Спроектировали его японцы из «IHI Corporation», а подрядчиками – турки. Начали строить в 1998 году, а сдали его в 2001 году.

Правда, по словам местных жителей он сейчас не в лучшем состоянии: долгое время за ним не было надлежащего присмотра, и якобы даже приезжали японцы, ахнули и увели что-то на анализы.

«Таких три в мире – один в Стамбуле, второй – кажется в Японии, а третий – у нас» Фото: © Иван Быков, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Почему бедные

Почему не обслуживался? По словам местных, всему вина потеря Семеем статуса областного центра в 1997 году. Центральные власти Казахстана упразднили область, присоединив ее к Восточно-Казахстанской области с административным центром в Усть-Каменогорск. «В итоге, многие бумажки приходилось оформлять там», - сетует Рашид-эфенде.

Наш водитель Юрий Васильевич радуется: городу вернули статус областного центра в марте этого года. Указом Касым-Жомарта Токаева образовалась Абайская область со столицей в Семей. Кто не знает, Абай – это один из главных национальных героев казахского народа, поэт. И он родился недалеко от Семипалатинска. В самом Семее еще при Советском Союзе установили его скульптуру, во время независимого Казахстана к 150-летию со дня его рождения появился музейный комплекс.

Злые языки утверждают, что Семей попал в немилость из-за того, что отсюда были родом многие оппозиционные политики Казахстана, и это сильно раздражало Астану. «Нас свели до уровня райцентра. Денег не давали, еле выживали», - сетует наш водитель.

Сейчас в городе по переписи живет более 300 тыс. человек \Фото: © Kairat Cher, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Татары в городе

Отсюда был отток населения, и сейчас есть некоторые сложности с набором кадрами для областной администрации («акимат», как говорят здесь). Сейчас в городе по переписи живет более 300 тыс. человек.

В плане архитектуры он сочетает в себе купеческие особняки царской России, монументальную советскую архитектуру и капромантизма, представленные торговыми центрами и пышными мечетями.

Что интересно, в Семипалатинске изначально была сильная татарская община и в городе был район компактного проживания наших соотечественников. «Татарский край», как они с любовью его называют. Из хорошо сохранившихся памятников следует отметить татарские мечети, которые даже считают городскими достопримечательностями. Это двухминаретная соборная мечеть (построена в 1858—1861 годах на деньги купцов Сулейменова, Рафикова и Абдешева) и одноминаретная мечеть на улице Тукая. Сейчас в Семей насчитается около 8 тысяч татар.

Иртыш разделяет Семей на две части Фото: © Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

Иртыш

Нельзя конечно не отметить еще главную особенность Семея – реку Иртыш. Иртыш в отличие от Волги достаточно быстрая и бурная река. Стоя у берегу, можно наблюдать, как образуются воронки и водовороты. «Сейчас река стала меньше. В советские годы Иртыш был судоходным, вдоль берега были многочисленные земснаряды, ходили пассажирские суда. Сейчас уже не так», - говорит Рашид-абый.

Иртыш разделяет Семей на две части. Одновременно с этим река образовала остров Бейбитшилик. Туда ведет трофейный немецкий мост, привезенные после 1945 года. Остров имеет большую площадь и именно здесь планируется провести 10 сентября Сабантуй.

На площадке уже стоят несколько юрт, на стенках которых красуется верблюд. Это символ города. Рабочие во всю занимаются монтажом сцены. Татарстанцы возвели недалеко из сруба татарское подворье с действующей баней, домом и декоративной мельницей.

Фото на анонсе: © Иван Быков, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org