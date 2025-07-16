Василь Шайхразиев: «Рубежному нужны управленческие решения и долгосрочные планы»

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Подшефный Татарстану город Рубежное посетила делегация республики во главе с вице-премьерами РТ Василем Шайхразиевым и Фанилем Аглиуллиным. Важной частью визита стала рабочая встреча с временно исполняющим полномочия главы Рубежного Евгением Шаталиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы муниципального развития, восстановления городской инфраструктуры, капитального ремонта жилого фонда, а также меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные Татарстану города ЛНР.

«Сегодня Рубежному нужны не только стройматериалы и техника, но и управленческие решения, долгосрочные планы. И для этого необходим обмен опытом. Мы договорились, что коллеги из города смогут посещать Татарстан, изучать, как выстраивается работа в наших муниципалитетах», — рассказал Василь Шайхразиев, говоря об итогах встречи.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Перед Евгением Шаталиным стоят сложнейшие задачи, и, несмотря на то, что он недавно приступил к обязанностям, «уже видно глубокое погружение в ситуацию», считает вице-премьер РТ.

По словам Шайхразиева, ситуация усложняется тем, что сегодня нет точных данных о численности населения Рубежного.

«Многие жители уехали во время специальной военной операции, и сегодня нет чёткого понимания, сколько людей осталось, сколько могут вернуться. А ведь вся логика капитального ремонта, восстановления школ, садиков, домов культуры зависит от этих цифр. На что опираться — на старую статистику или текущие оценки? Нет экспертного анализа, и это серьёзно осложняет стратегическое планирование», – добавил Василь Шайхразиев.

На встрече также говорили о необходимости формирования активного городского сообщества, привлечения людей обратно в Рубежное.

«Здесь важен не только ремонт домов и инфраструктуры, но и создание условий для малого и среднего бизнеса. Кто-то захочет вернуться не просто как житель, а как предприниматель — открыть магазин, кафе, пошивочный цех. Им нужны льготные кредиты, субсидии, программы поддержки. Это уже другая, более тонкая работа, но без неё невозможно возрождение территории», – подчеркнул вице-премьер РТ.

По его словам, важно, чтобы «всё происходило параллельно: и дороги, и жильё, и безопасность, и условия для бизнеса». Только тогда люди поверят в перспективу и начнут возвращаться, уверен Шайхразиев. Он отметил, что у главы города есть понимание этих процессов.

«Важно выстроить постоянную коммуникацию и взаимодействие. Татарстан открыт для сотрудничества — и мы сделаем всё, чтобы Рубежное как можно скорее встало на ноги», – заключил заместитель Премьер-министра РТ.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в Рубежное Василь Шайхразиев и Фаниль Аглиуллин передали городу партию гуманитарной помощи от Татарстана.