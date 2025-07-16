Шайхразиев и Аглиуллин посетили Рубежное и передали гуманитарный груз из Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Подшефный Татарстану город Рубежное посетила делегация республики во главе с заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым и вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным. Городу передали партию гуманитарной помощи, сформированную с учетом актуальных потребностей жителей.

Вес груза превысил две тонны, в его составе – 165 наименований различной продукции: от детского питания и подгузников (в том числе для взрослых) до бытовой химии и средств личной гигиены. Основной акцент сделан на поддержке молодых семей и уязвимых категорий населения, сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего Лисичанск и Рубежное.

Основной акцент сделан на поддержку молодых семей и уязвимых категорий населения Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

«Наша миссия направлена на поддержку конкретных людей. Вместе с Фанилем Аглиуллиным, который постоянно находится здесь, мы заранее согласовали перечень необходимого и собрали именно то, в чем сейчас особенно остро нуждаются семьи, мамы с детьми, пожилые люди», – отметил Василь Шайхразиев.

Груз был передан в Центр гуманитарной помощи. По словам заместителя Премьер-министра РТ, директор центра, увидев объем груза, отреагировала очень эмоционально.

«Реакция была очень эмоциональной – директор центра сказала: «С завтрашнего дня мы сможем обеспечить весь город!» Такие моменты особенно трогают – когда помощь попадает точно в цель, туда, где она действительно нужна», – отметил Василь Шайхразиев.