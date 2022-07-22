Василь Шайхразиев рассказал об особенностях VIII съезда Всемирного конгресса татар

В Казани с 30 июля по 3 августа пройдет VIII съезд Всемирного конгресса татар. Об особенностях его проведения рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета «Милли шура» ВКТ Василь Шайхразиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По нашему уставу съезд проходит раз в пять лет, поэтому каждый съезд — своеобразный юбилей конгресса. В этом году будет восьмой съезд и 30-летие Всемирного конгресса татар. В нашей истории был только один внеочередной съезд — седьмой. Так как во время шестого съезда мы приняли изменения в уставе, а чтобы довести до официальной регистрации, надо было провести еще один съезд», — отметил вице-премьер.

Шайхразиев упомянул, что в 2017 году впервые в истории Всемирного конгресса татар был избран Национальный совет из 75 человек, включая председателя. «Сейчас полномочия заканчиваются. В повестке съезда основной вопрос — отчет председателя Национального совета о работе «Милли шуры», избрание председателя и нового состава из 75 человек. Будут поставлены новые задачи перед Конгрессом татар на следующие пять и более лет», — заметил он.

По словам спикера, как только стала известна дата проведения съезда, на сайте Всемирного конгресса татар была открыта страничка для предложений. «Автоматически узнавали общественное мнение. Большинство предложений учтены. Думаю, что во время проведения съезда будет еще много предложений. Съезд завершится принятием резолюции», — подчеркнул он.

Шайхразиев добавил, что было пожелание «не превращать съезд в площадку для отчетности». «Попросили дать больше времени, чтобы наши руководители, делегаты, активисты могли высказать свою точку зрения с оценкой и перспективой. Поэтому мы впервые в нашей истории специально сделали площадки по шести секциям в день по различным направлениям, чтобы было полноценное обсуждение. Предложения с секций будут вынесены на обсуждение съезда или [внесены] в резолюцию. Во время пленарной части будут выступления по повестке», — заключил он.

Участие в VIII съезде Всемирного конгресса татар примут 1,5 тыс. делегатов, в том числе из зарубежных стран.