Всемирный конгресс татар планирует обновить состав «Милли шура»

2 августа 2022 года пройдет VIII съезд Всемирного конгресса татар, на котором планируется избрать новый состав Национального совета «Милли шура». Об этом на заседании совета рассказал его руководитель Василь Шайхразиев. Он отметил, что съезд будет посвящен 30-летию конгресса.

На предстоящем съезде будут подведены итоги последних пяти лет деятельности «Милли шура», а также избран новый состав совета. «Мои полномочия заканчиваются, надо будет избрать председателя, его заместителей. Останутся ли в совете все его 75 членов или будут изменения, замены — выводится на рассмотрение этот вопрос», — сказал Шайхразиев.

Он также отметил, что планируется на следующий съезд пригласить ветеранов и создать для них отдельную программу.

На очередной съезд Всемирного конгресса татар соберутся 1500 делегатов, 226 из них будут приглашены из зарубежных стран.