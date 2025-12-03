Роспотребнадзор: «Если мы видим маркировку «халяль», требуем доказательств»

В Казани прошел круглый стол на тему внедрения стандартов «Халяль» в систему питания на предприятиях Татарстана. В обсуждении приняли участие производители и крупные пользователи халяль-продукции, представители министерств и ведомств Татарстана, а также Духовное управление мусульман. О чем говорили эксперты — в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Качественную еду — предприятиям Татарстана

Обсуждение темы халяльной продукции прошло в Торгово-промышленной палате Татарстана, организатором встречи выступил Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления (ДУМ РТ). На входе в конференц-зал участников круглого стола встречал баннер «Итле Китчен», а в самом зале был организован фуршет из халяльных сладостей и сэндвичей. Когда все спикеры собрались, модератор встречи и председатель Комитета по стандарту «Халяль» Аббяс Шляпошников предложил начать встречу по традициям Духовного управления и зачитал отрывок из Корана.

«На всех предприятиях Татарстана должна быть качественная еда», — сказал председатель Союза ТПП РТ Шамиль Агеев в приветственном слове участникам круглого стола.

Мысль Агеева продолжил заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Стандарт «Халяль» — это не только соблюдение предписаний религии, но и уверенность в качестве продукта — речь, конечно, не только о еде, и не только о мусульманах. С позиции соблюдения качества продукта и нужно строить диалог с бизнесом, потому что качественный продукт выбирают независимо от конфессии.

«Чтобы каждый татарстанец и гости республики всегда знали, что если этот продукт произведен в Татарстане, значит, у него есть знак качества — «Татарстан», — сказал Шайхразиев.

Как отметил позднее вице-премьер в своем выступлении, он будет координировать направление «Халяль» со стороны Правительства Татарстана.

От столовой — к экспорту

У халяльной продукции свои требования к качеству, и бизнес должен увидеть перспективу своего развития в изготовлении такой продукции, считает Шайхразиев. Соблюдение стандартов «Халяль» влечет определенные затраты на старте, и, по словам заместителя премьер-министра, нужно научить бизнес стабильно поднимать выручку в этой нише. Для таких бизнесменов даже может появиться система поощрения.

«Мы готовы что-то придумать: республиканский статус, сертификат, систему поощрения или товарный знак — для бизнесменов, которые работают. Может, это будет элемент республиканского конкурса. Сейчас мы очень серьезно входим в эту тему», — рассказал Шайхразиев корреспонденту «Татар-информа».

Татарстан самодостаточен с точки зрения продуктовой безопасности и реализует продукцию как внутри России, так и за ее пределами. «Халяль» в данном случае открывает более широкие возможности.

«Очень важно для бизнеса не закрываться внутри Татарстана — нам будет тесно», — считает вице-премьер.

Для рядового российского покупателя маркировка «Халяль» уже стала маркером качества, а за пределами России есть мусульманские страны, где котируется татарстанская сертификация.

«Главная задача бизнеса — это прибыль. Будет прибыль — будут налоги, зарплаты и сертификация», — заключил Шайхразиев.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Ответственность за качество производитель несет перед Аллахом

Заместитель Премьер-министра Татарстана рассказал, что вопрос соблюдения требований «Халяль» обсуждается с представителями других духовных управлений (ЦДУМ, ДУМ РФ и других). Вместе они должны выработать единые стандарты для выдачи сертификатов «Халяль».

«С точки зрения Корана тот человек, который подписывает сертификат, перед Аллахом берет персональную ответственность за то, что его продукция соответствует требованиям «Халяль», — напомнил Шайхразиев.

Первый заместитель председателя ДУМ РТ Ильфар Хасанов добавил, что Комитет по стандарту Халяль ДУМ РТ за долгие годы снискал репутацию самого строгого и авторитетного сертифицирующего органа и доверие потребителей.

«Если ты заходишь на этот рынок левым путем, ты, как мусульманин, берешь на себя сумасшедший грех, который никакими деньгами в жизни не откупишь. Ошибки будут, но ошибки должны быть случайными», — прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» Шайхразиев.

Ильфар Хасанов отметил, что Комитет по стандарту Халяль ДУМ РТ за долгие годы снискал репутацию самого строгого и авторитетного сертифицирующего органа и доверие потребителей Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Серый рынок сертификатов «Халяль»

Анализ современного состояния индустрии «Халяль» представил глава Комитета Аббяс Шляпошников. Он привел следующие цифры: к 2030 году в мире индустрия «Халяль» достигнет 4,96 трлн долларов (на открытии World Halal Expo прозвучала цифра в 9,7 трлн). В 2014 году экспорт халяльной продукции из Татарстана достиг 14 млн долларов. Правительство Татарстана поставило задачу в 2025 году поднять экспорт до 17 млн долларов. Индустрия, несомненно, растет.

Но главный вопрос, который поднял Шляпошников, – это проблема серого рынка сертификации. В прошлом году только 25% халяль-предприятий общепита имели действительные сертификаты.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что на рынке Татарстана действует 15 органов по сертификации, выдающих документы предприятиям Татарстана без проведения необходимых проверок», — заявил глава Комитета.

ГОСТ, по оценке соответствия продукта сертификации «Халяль», также содержит критические, по мнению Шляпошникова, недостатки: отсутствие требований к конфессиональной принадлежности аудиторов и механизма «разрешения» от Духовного управления. То есть Духовное управление не может контролировать сертифицирующие органы.

Шляпошников предложил ряд решений по внедрению стандартов «Халяль» в систему питания на предприятиях Татарстана. Кроме разработки методичек по организации питания «Халяль» и субсидий для малого и среднего бизнеса на сертификацию и логистику, он предложил создать рабочую группу для контроля за недобросовестной сертификацией и определить орган исполнительной власти, который сможет привлечь к ответственности предприятия, вводящие потребителей в заблуждение.

Также Шляпошников предложил муниципальным образованиям РТ по возможности закрепить ответственных представителей за развитие индустрии «Халяль» на местах, в том числе для сбора статистики и проведения информационной работы. Как говорил Шайхразиев, введение стандартов «Халяль» влечет определенные затраты.

Татьяна Рыбаченок: «Отсутствие сертификата — это нарушение требований технического регламента» Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Протокол за отсутствие сертификата «Халяль»

О рисках, которые влечет фальсификация сертификатов «Халяль», также рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Татьяна Рыбаченок. Это не только ущерб безопасности питания, но и имиджевые потери, заметил Шайхразиев.

«Если мы видим маркировку «Халяль», мы всегда требуем предъявить доказательства. Отсутствие сертификата — это нарушение требований технического регламента», — пояснила сотрудница Роспотребнадзора.

Злостное и намеренное использование маркировки «Халяль» без сертификации можно квалифицировать как обман потребителя, это может повлечь за собой составление протокола об административном правонарушении.

Для рядового российского покупателя маркировка «Халяль» уже стала маркером качества Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Питание — лишь часть индустрии

«Если вы периодически смотрите выступления нашего Раиса, он давно говорит о «халяльном» образе жизни. То, что здесь [на круглом столе] представлено только два министерства [сельского хозяйства и промышленности], говорит о том, что мы этот образ жизни воспринимаем только через еду», — сказал Шайхразиев.

На дальнейших обсуждениях этой темы Шайхразиев надеется увидеть представителей Министерства здравоохранения, Госкомитета по туризму и других государственных органов.

Очевидно, тема внедрения стандартов «Халяль» на предприятиях была не центральной. Питание — лишь малая часть большой индустрии. В нее так же входит производство и продажа «дозволенной продукции».

«Локомотивом идет не столовая, а торговля», — сказал корреспонденту «Татар-информа» Василь Шайхразиев.