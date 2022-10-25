«Ваши семьи под защитой»: Из Ютазинского района РТ отправили группу мобилизованных

Сегодня утром на площади перед администрацией Ютазинского района прошли проводы мобилизованных для проведения боевого слаживания на сборный пункт в Казань. В столицу отправились резервисты из Байрякинского, Ютазинского, Каракашлинского сельского поселения и поселка Уруссу, пишет «Ютазинская новь».

Торжественная отправка состоялась при участии главы Ютазинского района Аяза Шафигуллина, руководителя исполкома Светланы Самониной, священнослужителей, родных и близких мобилизованных граждан.

«Сегодня мы провожаем еще одну группу мобилизованных наших ребят в центр боевого слаживания. Огромное спасибо вам, за то, что не убежали, не спрятались куда-то! За свои семьи и родных не беспокойтесь, мы всегда открыты, у нас организована горячая линия, ваши родственники под нашей защитой. Парни, победы и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми! — пожелал призывникам глава муниципалитета.

В администрации Ютазинского района работает горячая линия для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Родственники призванных на службу могут обратиться за любой социальной помощью. Звонки принимаются ежедневно, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00. Номера телефонов горячей линии: 8 927-244-12-18, 8 927-243-93-17.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.