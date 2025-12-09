«Ваша стойкость – пример для поколений»: в Казани чествовали героев Отечества

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня героев Отечества, прошло сегодня в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала. Участие в нем приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Этот праздник сегодня отмечает вся наша страна. Мы отдаем честь, дань уважения, признания героям, людям, которые получили высокие звания на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам СВО», – сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, празднуется 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Тем самым эта памятная дата приобретает особое значение, сакральный смысл, напоминая нам об исторической преемственности, непреходящей ценности подвига и отваги во имя Родины», – подчеркнул спикер парламента.

Мухаметшин поблагодарил ветеранов, «чьи трудовые и ратные свершения стали краеугольным камнем успешного развития республики». «Ваша стойкость – пример для всех поколений. Склоняем голову перед мужеством тех, кто продолжает традиции верного и самоотверженного служения Отчизне и сегодня выступает образцом доблести и чести. Речь об участниках специальной военной операции, о тех, кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая Родину, кто находится на лечении и восстановлении. Сил вам и скорейшего выздоровления», – отметил он.

Отдельно Председатель Госсовета обратился к семьям героев: «Низкий поклон за вашу любовь и поддержку, которые всегда были и остаются нерушимой опорой. Подвиг ваших сыновей, мужей, отцов бессмертен, а ваша память и гордость – его вечное продолжение».

Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым 2026-й в республике объявлен Годом воинской и трудовой доблести, добавил Мухаметшин. «Уверен, он станет прямым продолжением добрых традиций, вновь подчеркнет незыблемость беззаветного служения Отчизне. Пусть память о великих деяниях и подвигах наших героев служит всем ориентиром чести, патриотизма и верности долгу», – заметил он.

От имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова собравшихся с праздником поздравил главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.

«Это праздник людей мужественных и сильных, патриотов своего Отечества, которым мы безмерно благодарны. Мы относимся к героям нашего Отечества не только с глубочайшим уважением и искренней признательностью, но и с сердечным почитанием. Спасибо за то, что вы верно, преданно и бескорыстно служите многонациональной России. Когда есть такие люди, защитники Отечества, герои Отечества, наша великая страна непобедима», – заявил он.

На мероприятии также были вручены памятные медали Российского организационного комитета «Победа» в честь 80-летия Великой Победы.

Награды получили начальник Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в РТ, председатель Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Александр Бородин, председатель Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков, председатель Ассоциации содействия патриотическому воспитанию и поисковой работе «Клуб воинской славы» Михаил Черепанов, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов, начальник Управления культуры исполкома Казани Алия Загидуллина, заведующий мемориалом «Книга памяти» Ольга Гришукова.

В рамках торжественного мероприятия АО «Татмедиа» организовало выставку сборников произведений победителей открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом». На конкурс поступило 136 заявок от участников из Татарстана, Москвы, Удмуртии, Ульяновской и Новосибирской областей, Красноярского края.

Работы принимались в пяти номинациях на русском и татарском языках: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений», «Очерк» и «Вклад в патриотическое воспитание в Республике Татарстан через литературу». По итогам конкурса Татарское книжное издательство выпустило серию книг, в которые вошли работы победителей.

До начала торжественной церемонии и праздничного концерта выставку осмотрел Фарид Мухаметшин. Ее особенностью стала автограф-сессия авторов – победителей конкурса.