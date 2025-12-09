Мухаметшин: В Татарстане в почетный список навечно внесены имена 439 героев Отечества

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в почетный список навечно внесены имена 439 героев Отечества. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня героев Отечества.

«Среди них 353 Героя Советского Союза, 51 полный кавалер ордена Славы, 35 Героев Российской Федерации, в том числе 16 здравствующих», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что 17 татарстанцам звание Героя России присвоено в ходе специальной военной операции. «18 человек удостоены высшей государственной награды за иные заслуги», – добавил он.

Кроме того, по словам Председателя Госсовета, в республике проживают восемь Героев социалистического труда, три полных кавалера ордена Трудовой Славы, а также два Героя труда Российской Федерации.

В частности, Герои труда РФ – это первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

День героев Отечества был учрежден в России в 2007 году, напомнил спикер парламента.

«Это день нашей общей благодарной памяти и высочайшего уважения Героям России, Героям труда, Героям Советского Союза и социалистического труда, полным кавалерам боевого ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Их у нас в Татарстане много, и это здорово», – заключил он.