«Ваш подвиг – пример любви к Отечеству»: Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы

Исполняющий обязанности председателя правительства России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Текст его речи опубликовали на официальном сайте правительства РФ.

«Историческое 9 мая 1945 года навсегда в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой хранят память о воинах-освободителях, самоотверженно сражавшихся на фронтах, о тружениках, ковавших Победу в тылу», - сказал политик.

Он добавил, что в этот день россияне отдают дань уважения ветеранам, чей подвиг является примером преданности и любви к Отечеству, главным нравственным ориентиром.

Также граждане чтят героев, которые сейчас выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите Родины, отстаивают интересы нашего народа, продолжил Мишустин.

«Желаю вам и вашим близким успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия», - сказал в завершении Мишустин.

Напомним, по нормам закона, кабинет министров слагает полномочия перед главой государства после инаугурации. Владимир Путин официально начал свой новый президентский срок 7 мая. В связи с этим, 6 мая являлся последним днем, когда действующие министры и вице-премьеры являются полноправными членами кабмина. Потом они получили статус исполняющих обязанности и останутся в нем до утверждения нового состава правительства.