Мишустин – Путину: «Благодарю за доверие. Гордимся быть частью вашей команды»

Правительство РФ гордится быть частью команды Президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, подчеркнув, что кабмин, в свою очередь, все это время очень старался не подвести государство.

Мишустин также выразил благодарность российскому лидеру за доверие, которое Путин оказал ему и всем членам кабинета министров при назначении в 2020-м. Он также отметил, что страна пережила за эти четыре года много сложностей: пандемия «короны» — к борьбе с этой «заразой» российское правительство приступило сразу после формирования, а также различные санкции.

«Все это нас мобилизовало», — подчеркнул Мишустин.

Также политик уточнил, что все время правительство РФ работало под «внутренним наставничеством» Президента страны по всем вопросам.

«Это и отраслевые совещания, и огромное количество, я бы сказал, бесконечных консультаций в режиме 24 на 7. Это все давало эффект», — продолжает глава правительства.

После инаугурации Президента правительство уйдет в отставку, но, по словам Мишустина, члены кабмина на любой другой должности также будут четко стремиться к достижению национальных целей развития страны.

«Они (члены кабмина) сделают все для своего государства и своих граждан. Спасибо вам за внимание и за доверие», — резюмировал Мишустин.

Напомним, по нормам закона, кабинет министров слагает полномочия перед главой государства после инаугурации. Владимир Путин официально начнет свой новый президентский срок 7 мая. В связи с этим, 6 мая является последним днем, когда действующие министры и вице-премьеры являются полноправными членами кабмина. Потом они получат статус исполняющих обязанности и останутся в нем до утверждения нового состава правительства.