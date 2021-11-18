Варили синтетику в бане: как казанские наркодилеры попались с лабораторией в Подмосковье

Следователь рассказал, где находилась нарколаборатория, которую организовали трое жителей Казани. Сегодня он выступил в качестве свидетеля в Верховном суде Татарстана.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что на скамье подсудимых трое казанцев – Айнур Якупов, Рустем Фетисов и Руслан Воробьев. Троица решила начать изготавливать наркотики и продавать их через интернет. Выйти на них удалось весной прошлого года. Первым полицейским попался Фетисов. Во время обыска у него дома нашли 21 грамм синтетики. Затем оперативники вышли на Воробьева. Мужчину задержали во время обыска в частном доме в подмосковной деревне Талицы.

«Мы проводили там обыски. Там же мы нашли лабораторию, она находилась в бане», – единственное, что смог вспомнить свидетель.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Здесь же полицейские нашли все необходимое оборудование для изготовления наркотиков. Помимо этого, они изъяли почти полтора килограмма мефедрона. Во время допроса Воробьев рассказал, что просто работает здесь химиком, варит некое вещество, получает белый порошок. Правда, его названия якобы не знает.

«Во время обыска было изъято необходимое для изготовления наркотиков оборудование, необходимые для изготовления наркотиков вещества и так далее. Кроме этого, было обнаружено и изъято более 1600 граммов наркотического средства под названием мефедрон», – рассказал гособвинитель по делу Рушат Файрушин.

Сегодня подсудимые должны были выступить с последним словом, однако процесс возобновили. Прокуратура выступила с ходатайством дополнительно изучить некоторые доказательства по делу.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трое жителей Казани предстали перед судом за создание нарколаборатории в Подмосковье.

Свою вину подсудимые признают частично. Если их вина будет доказана, то им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.