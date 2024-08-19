Варакин: В Лисичанск и Рубежное отправлено 646 тонн гуманитарных грузов

В подшефные Татарстану луганские города Лисичанск и Рубежное отправлено 646 тонн различных гуманитарных грузов на сумму 116 млн рублей. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин во время автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет».

«Наши ребята каждый месяц ездят к бойцам. 188 уроженцев Верхнеуслонского района сегодня защищают Родину в зоне СВО. Каждый месяц отвозим что-то необходимое. Всё, что просят, везем туда», — рассказал спикер.

По его словам, семьи участников специальной военной операции в Верхнеуслонском районе находятся на особом контроле. Он заверил, что все проблемы, которые у них возникают, оперативно решаются. «Это поставка дров, выделение земельных участков. Стараемся максимально помогать всем. Постоянно проводим встречи», — подчеркнул он.

В течение двух лет, до июня 2024 года, Евгений Варакин на посту вице-премьера РТ курировал процесс восстановление Татарстаном прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного.