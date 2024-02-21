Ваня Дмитриенко и DJ Smash исполнили гимн «Игр будущего» на открытии в Казани

Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани закончилась исполнением гимна состязаний. На сцене выступили певец Ваня Дмитриенко и DJ Smash (Андрей Ширман).

«Это мы в лицах и именах, всё только в наших руках. И сквозь сердце гармония и свет, чувства и интеллект. Как волна, „Игры будущего“ — навсегда!» — поется в гимне.

Гимн получился танцевальным, динамичным, оптимистичным, как и обещал исполнитель Ваня Дмитриенко. Он поделился, что работа над песней была непростой, и он дважды перезаписывался.

Ранее Дима Билан и Эльмира Калимуллина исполнили гимн России на открытии «Игр будущего» в Казани. В церемонии приняли участие Президент Владимир Путин и лидеры ряда стран.