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Вандал, разбивший фонари у метро «Козья слобода» в Казани, обязался возместить ущерб
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего фонари в парке рядом с метро «Козья слобода». Им оказался 34-летний житель Казани, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, мужчина ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался.
Казанец признался, что в тот момент был нетрезв и проявил агрессию из-за личных неприятностей и сильного алкогольного опьянения. В содеянном он раскаялся, свою вину признал и обязался возместить причиненный ущерб.
«Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Расследование дела контролирует прокуратура Московского района Казани», – рассказал агентству Галиев.
В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что некто разбил 8 фонарей, установленных в пешеходной зоне у станции метро в центре Казани. По данному факту полиция организовала проверку.
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