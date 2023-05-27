Вандал, разбивший фонари у метро «Козья слобода» в Казани, обязался возместить ущерб

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего фонари в парке рядом с метро «Козья слобода». Им оказался 34-летний житель Казани, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, мужчина ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался.

Казанец признался, что в тот момент был нетрезв и проявил агрессию из-за личных неприятностей и сильного алкогольного опьянения. В содеянном он раскаялся, свою вину признал и обязался возместить причиненный ущерб.

«Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Расследование дела контролирует прокуратура Московского района Казани», – рассказал агентству Галиев.

В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что некто разбил 8 фонарей, установленных в пешеходной зоне у станции метро в центре Казани. По данному факту полиция организовала проверку.