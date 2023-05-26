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У станции метро «Козья Слобода» в Казани вандалы разбили фонари
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Вандалы разбили фонари, установленные в пешеходной зоне у станции метро «Козья Слобода» в Казани.
На кадрах, которыми поделились с «Татар-информом» очевидцы, видно, что неизвестные раскололи плафоны. Несколько фонарей опасно накренились.
И это уже не первый акт вандализма в сквере – в 2019 году 20-летний юноша ночью повредил девять фонарей, потому что «был в плохом настроении». В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.
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