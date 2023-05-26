У станции метро «Козья Слобода» в Казани вандалы разбили фонари

Вандалы разбили фонари, установленные в пешеходной зоне у станции метро «Козья Слобода» в Казани.

Фото: © Арслан Минвалеев

На кадрах, которыми поделились с «Татар-информом» очевидцы, видно, что неизвестные раскололи плафоны. Несколько фонарей опасно накренились.

Фото: © Арслан Минвалеев

И это уже не первый акт вандализма в сквере – в 2019 году 20-летний юноша ночью повредил девять фонарей, потому что «был в плохом настроении». В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.