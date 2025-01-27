Ванадий из отходов и ИИ: на заседании совета директоров ТНХИ-Х представили новые проекты

На состоявшемся сегодня заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» были представлены новые проекты, которые уже реализуются или могут быть реализованы в Татарстане.

Провел заседание Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в мероприятии принял и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Об извлечении ванадия и прочих металлов из побочных продуктов нефтепереработки рассказал генеральный директор базирующейся в Санкт-Петербурге группы компаний «РУСРЕДМЕТ» Андрей Нечаев. ГК имеет большой опыт работы с выделением ванадия и никеля из различных отходов и получении высокочистых соединений. Ванадиевые катализаторы играют ключевую роль в таких химических процессах, как производство серной кислоты и переработка нефти. Прогнозируется рост спроса на ванадий со стороны развивающихся рынков и в связи с распространением экологически безвредных энергетических технологий.

Извлечению ванадия именно из отходов нефтепродуктов сейчас уделяется большое внимание, так как нередко в зольных остатках его содержится больше, чем в рудах. Докладчик представил комплексную технологию переработки нефтешламов с получением нефтезольного остатка, содержащего ванадий, никель и другие ценные компоненты. Остаток может быть переработан гидрометаллургическими методами с получением различных соединений компонентов.

«Это направление сегодня очень популярно и востребовано. Наши нефтеперерабатывающие компании уже поднимают эти темы. Я предлагаю встретиться вам и обсудить возможные пути сотрудничества», — прокомментировал услышанное Рустам Минниханов.

В свою очередь директор по развитию бизнеса цифровой лаборатории Softline Digital Роман Старцев представил один из продуктов компании — AiLine, no-code платформу на базе искусственного интеллекта для прогнозирования, разработки и внедрения промышленных решений на основе нейросетей.

По словам докладчика, AiLine позволяет заменить целую команду специалистов по данным, сократив расходы на цифровизацию. Платформа может заниматься оптимизацией производственных процессов с целью увеличения выхода готовой продукции и сокращения затрат, прогнозным техническим обслуживанием, разработкой новых материалов и соединений, анализом данных качества продукции и так далее.

Раис Татарстана предложил Ассоциации содействия цифровому развитию РТ организовать встречу Softline Digital с представителями предприятий республики.

О деятельности ООО «Абирой» рассказал гендиректор компании Дастан Кокеев. Это проектно-консалтинговая компания, которая с 1998 года сопровождает проекты организационных изменений и предлагает серьезные стратегические решения для крупного бизнеса. Основными направлениями работы являются комплексные проекты подготовки технического персонала к запуску новых производств, повышение эффективности через работу с внутренними ресурсами, улучшение культуры безопасности путем развития компетенций. «Абирой» помогает запускать новые производства в условиях беспрецедентных санкций и нехватки квалифицированных кадров, заявил докладчик.

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов отметил, что «Абирой» стала одной из первых компаний в ОЭЗ «Иннополис». Рустам Минниханов в связи с этим подчеркнул, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества.