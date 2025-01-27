Татарстан присоединится к разработке Стратегии развития химпрома до 2035 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Предприятия и вузы Татарстана примут участие в разработке новой Стратегии развития химической промышленности до 2035 года, которая должна быть подготовлена к осени 2025-го.

Участие организаций республики в этом процессе обсуждалось сегодня на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в мероприятии принял и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Над стратегией работает в том числе Инжиниринговый химико-технологический центр, базирующийся в Томске. Директор центра Алексей Князев рассказал, что основные показатели для стратегического планирования взяты из национального проекта «Новые материалы и химия».

На данный момент общий вклад химической отрасли в ВВП достигает 6,4 трлн рублей. При этом в химпроме реализуются новые инвестиционные проекты — к 2030 году планируется создать 317 новых производств. Прирост выручки в отрасли должен составить еще 6 трлн рублей. Помимо прочего, в будущей стратегии необходимо определить дополнительные источники финансирования новых инициатив.

«Большое количество проектов развивается в Татарстане. Поэтому просьба помочь нам при анализе и прогнозировании развития химической промышленности, в том числе и по республике. Это позволит нам максимально широко включить те планы, которые реализуются в Татарстане, не только в стратегические, но и в тактические документы», — обратился к участникам заседания Алексей Князев.

В ответ Рустам Минниханов заметил, что республика с 2000 года реализует собственные пятилетние программы развития нефтегазохимического комплекса. «Так что мы считаем, что данная стратегия очень нужна. Конечно, мы активно подключимся к этой работе. Прежде всего это [будут] вузы и предприятия», — пояснил он.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин констатировал, что стратегия развития химпрома до 2030 года, созданная в 2014-м, потеряла свою актуальность. Поэтому необходимо принять новый документ, который бы учитывал текущие реалии и расставил нужные приоритеты, объяснял он осенью 2024-го.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.