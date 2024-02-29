Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности России увеличится на 40%

В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что в России уже сформировано своего рода «промышленное меню». Так, компании, реализующие индустриальные проекты, могут выбрать оптимальные меры поддержки, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты и так далее. «Обязательно будем развивать все эти механизмы», – подчеркнул он.