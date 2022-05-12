Валиуллин раскрыл причины подписания контракта Токранова с «Ак Барсом»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта Василия Токранова с казанским клубом. Бывший защитник СКА продолжит карьеру в Казани, где проведет два года.

«Василий – еще один защитник для топ-4, он отлично чувствует позицию на льду и обладает неудобным для вратарей броском. Для нас важно, что Токранов пошел на наши условия, несмотря на предложения из других клубов. Мы рады возвращению воспитанника альметьевского хоккея в родную систему», — цитирует Валиуллина клубная пресс-служба.

32-летний воспитанник татарстанского хоккея последние четыре сезона провел в питерском СКА. В минувшем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 16-ти матчах.

Напомним, воспитанник татарстанского хоккея является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2018).

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором расставила звездных новичков «Ак Барса» по пятеркам команды.