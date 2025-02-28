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Общество 28 февраля 2025 08:00

Валиуллин о попытках дискредитации России: Нужно понимать, что это – провокаторы

Валиуллин о попытках дискредитации России: Нужно понимать, что это – провокаторы
Ренат Валиуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переехавшие за рубеж бывшие россияне, принимающие попытки публично дискредитировать Россию, преследуют корыстные цели. Об этом заявил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

«Есть определенная категория людей, уже бывших граждан России, которые хотят получить какие-то бонусы, используя все возможные способы, в том числе клевету о нашей стране. Это предатели, по-другому их назвать нельзя. Мы должны понимать, что ими движут корыстные цели, что эти люди – провокаторы», – сказал собеседник информагентства.

Валиуллин добавил, что есть также интернет-ресурсы, которые нацелены на разжигание межнациональной розни. «В основном люди, которые с ними работают, находятся вне России. Они хотят расшатать мир и согласие в нашей стране, пытаясь разжечь национальную ненависть. Они понимают, что в каком-то открытом противостоянии против России у нет никаких шансов», – отметил он.

Руководитель исполкома подчеркнул, что все это делается намеренно и что не нужно поддаваться на их провокации.

«Победу в Великой Отечественной войне ковал многонациональный народ. Все были рядом, едины. То же самое происходит сейчас. Мы должны быть едины. В непростой обстановке важно сохранять дружескую спокойную атмосферу, не терять человеческое лицо. Важно показать, чем всегда был силен наш многонациональный народ – взаимопомощью, милосердием и единством», – заключил он.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#Ассамблея народов Татарстана
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