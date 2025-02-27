Валиуллин: Нужно публично реагировать на попытки разжечь межнациональную рознь

Ренат Валиуллин

Фото: Владимир Васильев / © «Татар-информ»

Необходимо деятельно и публично реагировать на попытки распространения информации, способной нанести ущерб межнациональному единству, межрелигиозному миру и территориальной целостности России. Об этом заявил руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«В условиях непрекращающегося давления на нашу страну Татарстан подвергается мощнейшим информационным атакам по многим направлениям», – заметил общественник на совместном заседании Совета Ассамблея народов РТ и Организационного комитета по проведению в 2022–2032 годах в РТ мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.

Валиуллин добавил, что есть немало интернет-ресурсов, нацеленных на разжигание межнациональной розни и негативного отношения к мигрантам.

По его мнению, необходимо вести параллельную работу по публикации позитивного контента в интернете. «Наша задача состоит в качественном и оперативном информационном наполнении сайтов», – подчеркнул он.

Руководитель исполкома убежден, что нужно активнее использовать интернет-портал Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ, журнал «Наш дом – Татарстан», а также каналы на различных платформах, в том числе – в социальных сетях.

«Там вы делитесь полезной информацией, организуете интерактивы и публикуете контент, связанный с культурой, историей и законодательством», – обратился он к собравшимся.

В августе и ноябре для руководителей национально-культурных объединений были проведены семинары по реализации государственной национальной политики республики и организации деятельности автономий в соцсетях. Мероприятия прошли совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и АНО «Диалог Регионы», сообщил Валиуллин.