Валиуллин не исключил возвращение американца Кэмпфера в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал уход Стивена Кэмпфера из казанского клуба в это межсезонье.

По словам фунционера, американец находится на связи с руководством «барсов» и все еще может вернуться в Казань.

«Кэмпфер? На него было самое большое влияние среди всех. Ему писал сенатор штата, что все послы уезжают, надо обязательно улетать. А у него семья, ребенок маленький. И мы понимали, что даже при действующем контракте ему будет сложно вернуться. Мы на связи, и Стив не исключает, что в дальнейшем может вернуться в «Ак Барс»», – цитирует Валиуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, после ухода из казанского клуба Кэмпфер подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Детроит Ред Уингз». Соглашение рассчитано сроком на один год.

Ранее звездный новичок «Ак Барса» Вадим Шипачев назвал Даниса Зарипова лидером в раздевалке казанского клуба.