Шипачев: В «Ак Барсе» много взрослых ребят, но к Данису Зарипову все прислушиваются

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев назвал Даниса Зарипова лидером в раздевалке казанского клуба. По словам новичка команды, 41-летний капитан «Ак Барса» делает такие тренировочные упражнения, которые не каждый молодой игрок может выполнить.

«Кто образец лидера раздевалки? В "Динамо" это Саша Еременко, Илья Никулин. Оба поиграли, много выигрывали. Молодежь к таким прислушивается. В Казани сейчас много взрослых ребят, но к Данису Зарипову все прислушиваются. Больше него в КХЛ никто не выигрывал, не говоря уже о сборной России. Когда такие ребята есть в команде, это очень здорово.

Он (Зарипов) приходит на тренировки и делает упражнения, которые молодежь не вся может выполнить. Ты смотришь на это, пытаешься сделать лучше него, и это заставляет команду еще больше работать. Когда ребята постарше приходят в зал первыми, ходят на заминки, разминки, это подает хороший пример профессионализма для молодых игроков. А то, что говорят, что он мало забивает — ну не знаю. Он сейчас на каждой тренировке забивает», — цитирует Шипачева «Р-Спорт».

Ранее Данис Зарипов дал большое интервью спортивной редакции «Татар-информа» после продления контракта с «Ак Барсом».