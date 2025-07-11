Валиеву постепенно «размораживают», Загитова борется с буллингом на льду. Обзор «фигурки»

Недели после «Ассоли» нагружены подробностями создания рок-мюзикла в исполнении Алины Загитовой. Уже после премьеры экс-фигуристка стала раскрывать много кулуарных деталей. Она рассказала, как сошлась с Медведевой и поделилась эмоциями от своей сцены борьбы с буллингом в шоу... о любви молодой пары. Как это совместила - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ISU снова будет искать у Валиевой допинг. Готовят к возвращению в спорт?

Накануне стало известно, что уроженку Казани Камилу Валиеву ISU включил в пул допинг-тестирования на предстоящий Олимпийский сезон. Документ появился на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Впрочем, пока что Камиле запрещено даже не только выступать в соревнованиях, но и тренироваться в группах с государственным финансированием или за счет Федерации фигурного катания. Но, как говорится, есть нюанс. CAS отстранил российскую фигуристку от соревнований 9 января 2024 года, но наказание действует с момента положительной пробы на допинг спортсменки – а это 25 декабря 2021 года. Так что соревноваться она сможет уже в нынешнем году. При этом тренироваться Валиева сможет уже с октября нынешнего года.

Сама Камила на протяжении всего «отбывания срока» твёрдо заявляла, что обязательно вернется и будет соревноваться. Несмотря на все разговоры, что как спортсменка она закончилась, и пора бы ей уже подумать о политической карьере. Стать депутатом фигуристка всегда успеет, а заканчивать карьеру на такой ноте – означало бы подписаться на пожизненный незакрытый гештальт, который мучил бы её всю оставшуюся жизнь. Примерно об этом Валиева решительно заявляла в конце прошлого года.

«Конечно, мысли такие есть. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Приложу все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», – обещала она.

Лёд все это время фигуристка не оставляла, и в феврале даже показала отрывок из новой программы. В нем она сначала сидит на стуле и с трагизмом пишет в своей тетради какие-то строки, после чего вскакивает и начинает энергичный, но изысканный номер.

Напомним, Камила Валиева получила самый строгий «срок» по допинговому делу – четыре года. Все мы помним, что спортсмены из мира тенниса, например, или пловцы, попавшиеся на точно таком же допинге и такой же консистенции в крови отчего-то подобным строгим образом наказаны не были. Например, полячка Ига Швентек отделалась лишь символическим наказанием после того, как в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество триметазидин примерно в таком же количестве. Ранее сердечный препарат находили в пробах китайских пловцов. С тем же результатом – они отделались испугом.

Алина Загитова после «Ассоля»: призналась, что боролась с буллингом в шоу и примирилась с Медведевой

Если кто-то ожидал, что после премьеры шоу «Ассоль» Алина Загитова на время успокоится и возьмет паузу всё осмыслить, порефлексировать и уйдет из медийного пространства, то они сильно ошибались.

Наоборот, сразу же после окончания трёх показов Алина перезапустила свой личный влог, в котором рассказывала о кулуарах шоу и своих переживаниях. В какой-то момент она показала видео своего эмоционального выступления, когда началась десятая сцена некой борьбы Алины с невидимыми врагами. Там же экс-фигуристка заявила, что в ее рок-мюзикле были затронуты некие важные социальные темы, в том числе травля и буллинг, с которыми якобы постоянно сталкивается Загитова.

«Именно поэтому 10 сцена, этот "Хейт Ассоль", стал для меня настоящим эмоциональным вызовом. Этот номер получился очень личным, он о моих переживаниях, чувствах и эмоциях. Я хотела, чтобы зритель не просто увидел историю, а прочувствовал ее каждой клеткой своей души вместе со мной. Чтобы каждый, кто когда-либо сталкивался с буллингом, понял: он не один! Чтобы дети, смотрящие спектакль, задумались о последствиях своих слов и действий», — заявила Загитова.

По словам артистки, все три своих сольных номера она поставила сама. «Это мой первый такой опыт. В них я постаралась сказать: "Нет!" Этой жестокости, этому равнодушию, этому хейту», - сказала Алина.

Также она добавила, что её цель была показать, что каждый человек — это уникальная личность, полная талантов и возможностей, и все заслуживают уважения, вне зависимости от того, соответствуют ли они общественным стандартам и «даже если он не вписывается в узкие рамки общества», пояснила олимпийская чемпионка.

Фото: скрин видео соцсетей Алины Загитовой

Любители фигурного катания с оценками разделились. Одни прониклись эпизодом с личной борьбой Загитовой с травлей.

«Сцена с хейтом Ассоль просто стеклище! Мне каждый раз больно ее смотреть, потому что понимаешь, что это не просто номер в шоу, а реальная жизнь Алины. Постоянная, незаслуженная травля и буллинг, уже много лет, с которой Алине приходится жить...», - написала одна из поклонниц фигуристки.

Другие отметили, что сцена вообще-то никакого отношения к «Ассоль» не имеет и добавлять туда личные переживания – самодеятельность, которая была неуместна.

«Расскажите ей про слово "травля", прошу», - написала одна из комментаторш.

«Лучше расскажите ей сюжет Алых парусов», - ответила другая.

Загитова окончательно примирилась с Медведевой после совместного шоу

Есть у финала истории с мюзикл-шоу Загитовой и положительные стороны. Во-первых, Алина, похоже, окончательно притерлась со своей давней «заклятой подругой» Евгенией Медведевой. Примечательно, что обе фигуристки в различных интервью искренне и не скрывая заявляли, что у них есть некоторые недосказанности и точки напряжения.

Однако, последний месяц подарил нам дуэт Алины и Жени, который работал ради «Ассоли» сутками напролёт. А на неделе Загитова даже расчувствовалась и призналась, что ей надоело это напряжение между девочками, поэтому она решилась на первый шаг.

«Я человек, который старается избегать конфликтов. Для меня это всегда эмоционально тяжело, потому что я очень чувствительная. Каждый раз, когда мы с Женей пересекались, мы буквально старались обойти друг друга стороной. Люди, оказавшиеся с нами в одном лифте, говорили, что чувствуют напряжение в воздухе. В какой-то момент мне это надоело. Просто хотелось поговорить… Первый шаг всегда самый трудный, но как только его сделаешь — становится легче. Я хотела на своём примере показать: даже если потом вы не будете близко общаться, главное — выскажитесь, закройте старые обиды, и станет гораздо спокойнее», — рассказала Загитова.

Теперь остаётся надеяться, что это примирение не носило временный и прагматичный характер, когда девушки были вынуждены забыть обиды ради громких проектов, и поучаствовать в шоу друг друга. Всякое бывает. Порой примирение заканчивается даже из-за долгой паузы – люди просто забывают, что после долгой вражды был этап мира.

Фото: скрин видео соцсетей Алины Загитовой

Наконец, Загитова решила немного заняться и благотворительностью. Так, она перевела 200 тысяч рублей на лечение мальчика, страдающего от мышечной дистрофии по имени Давид. Опустим тот момент, что ему требуется на один укол 250 млн рублей.

«Помощь — это не просто добрый жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, внеся свой вклад в общее дело. Даже небольшая сумма или несколько часов вашего времени могут оказать значительное влияние на судьбы людей, нуждающихся в поддержке.

Представьте, что ваша помощь может подарить надежду, восстановить веру в добро», — написала Загитова на личной странице в социальных сетях.