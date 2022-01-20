Валиева, Трусова и Щербакова выступят на Олимпиаде в Токио, Туктамышева в запасе
Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине объявила Федерация фигурного катания РФ. Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.
В женском одиночном катании Россию на соревнованиях в Пекине представят чемпионка России и Европы Камила Валиева, которая родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. А также чемпионка мира Анна Щербакова и Александра Трусова. Отметим, что вся тройка представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе. Запасными фигуристками олимпийской команды федерация назначила Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых.
Полный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:
Женский одиночный разряд: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запас: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужской одиночный разряд: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда. Запас: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.
Парный разряд: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запас: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Танцы: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Запас: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Ранее Камила Валиева поблагодарила Тутберидзе за золото ЧЕ по фигурному катанию.