Валиева, Трусова и Щербакова выступят на Олимпиаде в Токио, Туктамышева в запасе

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине объявила Федерация фигурного катания РФ. Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.

В женском одиночном катании Россию на соревнованиях в Пекине представят чемпионка России и Европы Камила Валиева, которая родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. А также чемпионка мира Анна Щербакова и Александра Трусова. Отметим, что вся тройка представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе. Запасными фигуристками олимпийской команды федерация назначила Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых.

Полный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:

Женский одиночный разряд: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запас: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужской одиночный разряд: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда. Запас: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.

Парный разряд: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запас: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Танцы: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Запас: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Ранее Камила Валиева поблагодарила Тутберидзе за золото ЧЕ по фигурному катанию.