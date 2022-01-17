Камила Валиева поблагодарила Тутберидзе за золото ЧЕ по фигурному катанию
Камила Валиева прокомментировала на своей странице Instagram победу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Уроженка Казани поблагодарила своих тренеров во главе с Этери Тутберидзе, а также семью и болельщиков.
«Как здорово, что это было со мной. Огромное спасибо моим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу Дудакову за то, что привели меня к золотой медали на чемпионате Европы.
Спасибо за поддержку, которую я ощущала от болельщиков всего мира и от публики в Таллине. Это невероятная честь — представлять Россию и наш любимый вид спорта перед полными трибунами. Поздравляю нашу команду с победным подиумом. И также спасибо всем, кто комментировал мои прокаты в СМИ и соцсетях. Я с интересом их прочитала. Спасибо вам за поздравления. И отдельное спасибо моей семье — вы рядом, и это бесценно. Люблю вас», — написала Валиева.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал победу Камилы Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию. Напомним, что российская фигуристка родилась и начала заниматься спортом в Казани.