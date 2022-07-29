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Спорт
29 июля 2022  21:36
Cергей Гаврилов

Валиева про опыт с керлингом: Очень крутые эмоции остались

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Уроженка Казани, чемпионка по фигурному катанию зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Камила Валиева поделилась своим эмоциями от опыта игры в керлинг.

Занятие для фигуристки провела двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова. В мастер-классе также участвовала еще одна фигуристка-одиночница — Александра Трусова. Камила намерена продолжить эксперимент.

«Очень крутые эмоции остались. Сначала думала, что это намного проще, но... Думала, что нужно кидать ровно по прямой. Оказалось, это не так. Но очень круто, мне очень понравилось. Я обязательно еще раз приду», — сказала Валиева в эфире «Первого канала».

Потом Камила вновь поделилась положительными эмоциями — уже в своем Telegram-канале. «Побывали на керлинге. Спасибо большое Анне Сидоровой за приглашение», — написала она.

Ранее Алина Зарипова, еще одна олимпийская чемпионка по фигурному катанию, приостановившая спортивную карьеру в 2019 году, попробовала себя на боксерском ринге и намерена в дальнейшем вновь участвовать в поединках.

#Камила Валиева #керлинг
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