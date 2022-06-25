Алина Загитова – о занятиях боксом: «Мне показалось, что это поможет в фигурном катании»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала «Матч ТВ», почему начала заниматься боксом, считая, что это поможет ей в фигурном катании.

«Я начала буквально недавно, где-то полтора месяца назад. Мне показалось, что это поможет в фигурном катании. Поэтому для меня сейчас важно заниматься боксом, потому что это поддерживает мою физическую форму», – сказала Загитова, приостановившая свою спортивную карьеру на льду в декабре 2019 года.

Сегодня фигуристка провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым в рамках Дня московского спорта в Лужниках.