Валиева — в регистрируемом пуле тестирования ISU: ее могут дисквалифицировать на два года

Российская фигуристка Камила Валиева попала в регистрируемый пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на сезон-2022/23. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Находясь в расширенном пуле, спортсмен указывает адрес проживания, но не обязан находиться по нему, ожидая допинг-контроль. Таким образом, уроженка Казани обязана каждый день сообщать о том, где находится более одного часа, чтобы в любой момент к ней могли заявиться с требованием пройти допинг-тест.

В случае, если Валиева не будет найдена по данному адресу во время 60-минутного «окна», начнется процедура оформления пропуска теста, «флажка». Три таких пропуска за один календарный год может получить серьезным игнорированием антидопинговых правил с возможным сроком дисквалификации до двух лет.

Ранее Камила Валиева в паре с другой фигуристкой Александрой Трусовой сыграла в футбол с игроками московского ЦСКА.