Валиева о победе в Пекине: Это была детская мечта

Уроженка Казани, российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в командном турнире Олимпиады в Пекине в эфире Матч ТВ.

Валиева выступала в короткой и произвольной программах командника, заняв в обоих видах первое место. Сборная России набрала по итогам турнира 74 очка.

«Это была детская мечта, я с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот, мечта сбылась. Теперь я буду еще работать, чтобы сбылась еще одна мечта», – сказала Валиева.

Блестящее выступление Камилы Валиевой и доминирующая победа сборной России по фигурному катанию в командном турнире были омрачены странными решениями тренерского штаба, которые могут иметь негативные последствия для более статусных соревнований в личном зачете. Подробнее — в обзоре спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Индивидуальные соревнования фигуристок на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.