Камила Валиева показала пляжное видео из Дубая

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева опубликовала в своем телеграм-канале видео с пляжа в Дубае.

На кадрах фигуристка в платье входит в воду, чтобы оценить температуру воды.

Напомним, что Валиева завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в командном зачете турнира по фигурному катанию. В личном зачете фигуристка заняла четвертое место.

Камила Валиева родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. В шесть лет она переехала в Москву. Сейчас она представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе.