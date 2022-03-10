Валиева и Щербакова получат по 4 млн рублей за золото Олимпиады в Пекине

Правительство Москвы выплатит по 4 млн рублей всем золотым призерам Олимпийских игр в Пекини, представляющим столицу России. В список попала и уроженка Казани Камила Валиева, которая переехала в Москву в шестилетнем возрасте.

Напомним, что 15-летняя Камила Валиева принесла России командное золото на Олимпиаде, победив в короткой и произвольной программах. Позже она стала фигурантом допингового скандала, была отстранена от соревнований, а позже восстановлена в своих правах. В итоге Валиева в личных соревнованиях заняла лишь четвертое место на фоне скандальной ситуации с допингом.

Анна Щербакова, ее партнерша по группе Этери Тутберидзе, стала олимпийской чемпионкой в личном зачете и также получит от Правительства Москвы 4 млн рублей.

Также в сообщении пресс-службы Правительства Москвы отмечается, что серебряные призеры Олимпиады получат по 2,5 млн рублей, а бронзовые по 1,7 млн. Тренеры, принявшие участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2022, получат суммы в размере 50% от указанных цифр.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.