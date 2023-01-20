Валерий Тишков: «В последней переписи в России не учтено, как минимум, полмиллиона татар»

Фото: «Татар-информ»

Во время общероссийской переписи населения 2021-22 года 17 млн человек не указали свою национальную принадлежность, из них не менее полумиллиона – это татары, считает бывший директор Института этнологии и антропологии Российской академии и экс-министр по делам национальностей РФ Валерий Тишков.

«Перепись прошла плохо из-за пандемии, недостаточного финансирования работы переписчиков, плохо подготовленного перехода на переписывание через интернет-портал госуслуги и полного игнорирования столь важной кампании со стороны СМИ и социальной рекламы. 17 млн человек (13% всего населения!) оказались без указания этнической (национальной) принадлежности. Среди них не менее 13,5 млн – это русские и не менее 0,5 млн татар», – написал Тишков на своей странице в соцсети.

Более старательно переписались «титульные национальности» в республиках, но народы, большинство которых живет за пределами «своих» республик (мордва, татары и др.), тоже пострадали от недоучета, считает ученый. «Есть и другие важные изменения в этнической составе российского народа, и есть назревшие проблемы, в том числе с самим вопросником, порядком опроса и подведения итогов и публикацией материалов переписи, работой Государственной комиссии по переписи и квалификацией руководящих работников Росстата по части организации переписей», – подытоживает Тишков.

Напомним, по итогам прошедшей переписи самая большая убыль татарского населения наблюдается в Москве, Челябинской и Свердловской областях. Подробнее об этом – в материале Татар-информа».