Итоги переписи для татар: в Москве – минус 60 тысяч, в Приморье – трехкратная убыль

Самая большая убыль татарского населения произошла в Москве, Челябинской и Свердловской областях. Такие данные следуют из итогов переписи, опубликованных Росстатом. «Татар-информ» продолжает изучать эти материалы, сегодня мы публикуем сведения о численности татар в регионах РФ.

Если в переписи 2010 года свою национальность как «татары» указали 5 310 649 жителей России, то спустя 10 лет (перепись изначально планировалась на 2020 год, но переносилась из-за пандемии) татарами себя назвали 4 713 669 человек. Таким образом, численность татарского населения в стране сократилась на 596 980 человек. В то же время из-за присоединения новых территорий (Крым и Севастополь) в общую численность вошли 30 952 человека, указавших свой национальность как «татары». Без этой группы сокращение числа татар в РФ достигло бы 627 тыс. человек.

Данис Шакиров уверен, что на результаты переписи повлияла ситуация с пандемией коронавируса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переписчики не дошли?

Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил, что в России татар не меньше 5,5 млн. Представитель конгресса уверен, что на результаты переписи повлияла ситуация с пандемией коронавируса. Основанием для такого заключения стал тот факт, что 16,6 млн человек в анкетах не указали свою национальность (в 2010 году – всего 5,6 млн), и именно эта категория могла «съесть» значительное число татар.

Доктор исторических наук, этнолог Дамир Исхаков считает, что анкеты без указания национальности появляются в случае, когда переписчик не дошел до конкретного человека, а данные о его проживании в регионе получены из источников государственных органов. Примечательно, что прошедшая перепись показала рекордные цифры тех, кто не указал свою национальность: в Москве, например, число таких в 2010 году было в пределах 668 тысяч, а уже в 2021 году – около 3 млн человек. Примерно такая же картина и в других регионах.

Численность татар выросла только в Татарстане

Начнем с позитивного – татары сохранили второе место по численности среди народов России. Сегодня в стране нет ни одного региона, где не проживали бы татары.

Рост показал Татарстан – численность татар в республике увеличилась на 78 604 человека.

Однако Татарстан – единственный регион в России, где численность татар выросла. Во всех остальных регионах наблюдается убыль татарского населения. Здесь не учитываются Крым и Севастополь, поскольку это новые регионы и данных на 2010 год по ним нет.

Почти две трети убыли – 398,6 тыс. человек приходится на 10 регионов, указанных в следующей таблице. Это регионы с наиболее крупным татарским населением, поэтому убыль в них тоже существенна. Если принять во внимание версию о попадании татар в число тех, кто не указал национальность, возможно, при более активной разъяснительной работе среди соплеменников о важности участия в переписи результаты в этих регионах оказались бы другими.

А что в Башкортостане и Москве?

В период подготовки к переписи Башкортостан называли тем регионом, где наиболее вероятно сокращение численности татар. Соседняя с Татарстаном республика с миллионным татарским населением действительно попала в десятку с наихудшими показателями. Однако заняла в ней только шестую строчку. А в процентном соотношении она и вовсе замыкает список – татар в Башкортостане стало меньше лишь на 3,4 процента.

В то же время в Ульяновской области с его 150-тысячным татарским населением (по данным на 2010 год) убыль составила почти 40 тыс. человек – 25,7 процента.

В первой тройке с самой большой убылью татарского населения – город Москва, Челябинская область, Свердловская область. Напомним, что в каждом из этих регионов работают национально-культурные автономии татар, мусульманские организации, в некоторых – представительства Республики Татарстан.

В разгар переписи Штаб татар Москвы был ликвидирован через суд Фото: © milliard.tatar

Так, в Москве вопросами сохранения и развития культуры, языка, национальной идентичности татар занимается НКАТ, руководитель – Фарит Фарисов, здесь же расположено Представительство РТ.

Примечательно, что в разгар переписи еще одна татарская организация – Штаб татар Москвы, созданная Рустамом Ямалиевым, была ликвидирована через суд. Стоит упомянуть, что в Москве ведут свою деятельность Председатель Совета муфтиев России, муфтий Равиль Гайнутдин, а также Федеральная Национально-культурная автономия татар под руководством депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова. Однако, как видим, наличие столь мощной инфраструктуры и центров притяжения татар не смогли предотвратить снижение их численности. Впрочем, возможно, проблема все-таки действительно в подсчетах.

Двенадцать регионов в совокупности дали 158 тыс. человек убыли татарского населения, вместе с регионами из предыдущего списка этот показатель составляет почти 557 тыс. человек.

В некоторых регионах численность татар сократилась в два раза, иногда и больше. В Приморском крае – минус 62,9 процента (2,69 раза). К слову, в Приморском крае заместителем мэра является выходец из Татарстана, в прошлом – председатель Всемирного форума татарской молодежи Азат Ислаев. В своем интервью «Татар-информу» он говорил о необходимости открывать и развивать татарские центры.

Большинство регионов, показавших самые высокие проценты по убыли татарского населения, относятся к Дальневосточному федеральному округу. В силу невысокой численности татар эти показатели не особо повлияли на общие результаты, но результаты в процентном соотношении заставляют задуматься.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»