Валентин Писеев: «На Олимпиаде-2026 у России будет золото в мужском одиночном катании»

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев поделился ожиданиями от выступлений российских фигуристов на предстоящей Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, а также подвел итоги соревнований в мужском одиночном катании на нынешних Играх в Пекине.

По словам экс-президента Федерации фигурного катания России, российские фигуристы смогут завоевать золотые медали уже на следующей Олимпиаде.

«Женя Семененко выступил вполне достойно, Марку Кондратюку было очень тяжело после командного турнира, он молодой парень. Андрей Мозалев — способный спортсмен, но ему не удалось раскрыть все свои способности. В принципе, все перспективные молодые ребята», — цитирует Писеева Metaratings.

«Соперники очень сильные, они сейчас намного выше по мастерству наших фигуристов, но на следующих Олимпийских играх у нас будет золото в мужском одиночном катании», — убежден спортивный функционер.

Золотую медаль на Олимпиаде в Пекине завоевал американский фигурист Нэйта Чен, серебро и бронзу выиграли японцы Юма Кагияма и Сема Уно. Российские фигуристы же оказались далеко от пьедестала: Евгений Семененко занял 7-е место, Марк Кондратюк — 15-е, а Андрей Мозалев — 19-е.

Ранее «Чемпионат» заявил, что с российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение за скандал с проваленным допинг-тестом, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире.