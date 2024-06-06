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Валентин Коновалов: Хакасия и Татарстан — братские республики
Республика Хакасия переняла и внедрила у себя многие практики Татарстана, заявил Глава республики Валентин Коновалов. Он подчеркнул, что у двух братских регионов есть много общего в обычаях и традициях.
«Мы подписали соглашение с Татарстаном сегодня. До этого провели встречу с Раисом республики Рустамом Нургалиевичем. Подвели итоги реализации предыдущего соглашения. У нас были большие связи в сфере экономики, в сфере обмена опытом инвестиционной деятельности, управленческой деятельности. У нас активно идет обмен и в научной сфере, и в культурной сфере», – рассказал Коновалов в беседе с представителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дине Газалиевой на полях ПМЭФ.
Он отметил, что еще в 2022 году делегация из Хакасии посещала Татарстан и изучала опыт работы экономических зон и промышленности в РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Миннаханов провел встречу с Коноваловым сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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