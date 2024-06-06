Минниханов встретился с главой Хакасии на Петербургском форуме

Раис РТ Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства республики Валентином Коноваловым. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

«Сотрудничество между нашими республиками имеет потенциал развития во многих сферах. Татары, как и хакасы, имеют тюркские корни, мы говорим на схожих языках», – сказал на встрече руководитель республики.

Он напомнил, что торгово-экономические связи между Татарстаном и Хакасией развиваются на основе подписанного в 2016 году Соглашения о сотрудничестве. РТ поставляет в Хакасию запчасти для КАМАЗов, дизельное топливо, бензин, шины, продукт питания. Татарстан тем временем получает уголь, бентонитовый порошок.

«Пока наш межрегиональный товарооборот не очень большой. Всего 240 млн рублей. Мы готовы нарастить поставки грузовых автомобилей, шинной продукции, товары народного потребления. Нам необходимо запускать новые направления совместной работы», – заявил Раис Татарстана.

Минниханов также добавил, что Татарстан готов делиться опытом с коллегами в вопросах работы с инвесторами, поддержки предпринимательства, создании индустриальных парков.

Коновалов, в свою очередь, отметил, что подписанное ранее соглашение активизировало экономические отношения. Состоялся обмен делегациями.

«Сейчас создаем особую экономическую зону, конечно, тот опыт, который есть у Татарстана очень полезен», – сказал он.

Глава Хакасии добавил, что в вопросах сохранения культуры и традиций, которые схожи у двух регионов, важно обмениваться опытом и эта работа тоже активно ведется.

В завершении встречи стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами республик на 2025-2027 годы.

фото: пресс-служба Раиса РТ