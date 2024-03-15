Валеева: Есть люди, которые участвуют в общественном наблюдении с 2-3 лет

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Главные ожидания от выборов Президента РФ, которые проходят в стране 15, 16 и 17 марта, связаны с активной позицией молодежи. Таким мнением поделилась председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Мои ожидания связаны прежде всего с молодежью. Хотелось бы, чтобы главным отличием Татарстана от других регионов стало то, что у нас большинство именно молодых людей приняли участие в этих выборах», — прокомментировала Валеева.

Она также рассказала, что в практике работы Центра общественного наблюдения прошлых лет есть наблюдатели, которые приходят в ЦОН целыми семьями.

«Есть наблюдатели, которые с двух-трех лет в общественном наблюдении участвуют. Я думаю, что все: и уважаемые ветераны, и молодежь — примут активное участие и покажут, что они одна большая и дружная семья», — заключила Зиля Валеева.

Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

В ЦОН обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).