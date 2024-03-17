Валеева: ЦОН не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Центр общественного наблюдения (ЦОН) за три дня проведения выборов Президента России не зарегистрировал сообщений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Об этом журналистам рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«За эти три дня сообщений, которые бы так или иначе могли повлиять на итоги выборов, нами не зарегистрированы», – сообщила Валеева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЦОН посещала делегация иностранных наблюдателей. Некоторые представители поделились, что есть методики, которые им захотелось позаимствовать.

«Об уровне открытости, о том, как организовано участие самих граждан, в осуществлении общественного контроля – все это привлекло внимание экспертов, которы приезжали к нам из дальнего зарубежья. Они говорили, что такой практики нигде нет, только наша избирательная система так расположена к гражданскому контролю», – заявила Зиля Валеева.

Центр общественного наблюдения при Общественной палате Татарстана открылся в казанском IT-парке 15 марта, в первый день выборов. В ЦОН создали видеостену, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

Сегодня – заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.