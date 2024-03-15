Иностранные наблюдатели посетили ЦОН в Казани

Делегация иностранных наблюдателей посетила сегодня Центр общественного наблюдения при Общественной палате Татарстана в казанском ИТ-парке. Представителям Гватемалы, Доминиканской Республики, Бангладеш, Индонезии, Испании и Танзании показали, как выстроена система контроля за выборами Президента России.

«Общественное наблюдение необходимо для того, чтобы выборы проходили максимально прозрачно и легитимно. Поэтому среди наших наблюдателей люди различных возрастов и профессий», – рассказала иностранцам председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, во время осмотра.

Так, наблюдатель от Испании Хуан Антонио Агилар Сантильяна отметил, что он очень впечатлен продуманностью и строгим контролем в проведении выборов.

«Очень много заботы, чтобы процесс был чистым. И здесь используется очень много методов, которые в Западной Европе не используются в принципе, например система общественного контроля», – отметил он.

Наблюдатель из Индонезии Леви Рахмавати подчеркнула, что система выборов в России сильно отличается от индонезийской. По ее мнению, многие российские практики были бы очень полезны в ее стране.

«Наблюдая методики проведения, мы можем многое позаимствовать и внедрять в нашей стране. Например, у вас очень хорошо развита база избирателей, которая не позволяет одному человеку проголосовать дважды или проголосовать не на своем участке. Всего я уже насчитала 19 различий между нашими странами в процессе выборов», – рассказала представительница Индонезии.

Как отметила Зиля Валеева, за сегодня уже около 100 человек приняли участие в наблюдении за выборами в ЦОН, при этом день еще не закончился, поэтому их количество может вырасти.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Ирина Ахметова рассказала, что за день к ним поступило огромное количество обращений, причем большая часть – разъяснительного характера.

Сегодня в казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

В ЦОН обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

Руководитель центра общественного наблюдения Тимур Какохо рассказал, что наблюдатели системы общественного контроля на 100% участках прислали сообщения, что они реально находятся на избирательных участках.

Отметим, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).