Валеева: ЦОН — это решение вопроса абсолютного доверия к результатам выборов

Зиля Валеева

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Центры общественного наблюдения выступают одним из главных инструментов прозрачности и открытости голосования на выборах Президента РФ. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«В выборах есть главные критерии — открытость, соблюдение всех прав избирателей, прозрачность проведения всех процедур и, конечно, легитимность. Такие центры — это решение вопроса абсолютного доверия к результатам выборов. Конечно, я считаю, что центры общественного наблюдения (ЦОН) и вообще общественное наблюдение как институция вносят очень серьезный вклад. И это подтверждают в том числе и социологические опросы за последние годы, именно эти форматы работы повысили в целом доверие к выборам», — рассказала журналистам Зиля Валеева.

Она также отметила, что помимо представителей общественных организаций наблюдателем на выборах Президента РФ может стать любой желающий. Достаточно заполнить заявку на сайте Общественной палаты и ознакомиться с положением о работе в ЦОН.

Кроме общественных наблюдателей и юристов ситуационного центра, ЦОН за три дня работы — 15, 16 и 17 марта — посетят международные делегации из стран Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участники Всемирного фестиваля молодежи. В России в наблюдении участвуют представители более 106 стран, уточнила Зиля Валеева.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

В ЦОН обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).