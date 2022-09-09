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Ру Тат
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Здоровье
9 сентября 2022  13:00
Эвелина Киселёва

Вакцину от Covid через нос получили уже почти две тысячи жителей Татарстана

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С начала недели интраназально вакцинировались «Спутником V» 1 922 татарстанца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

В пресс-службе Управления здравоохранения Казани пояснили, что половина уже привитых через нос приходится на столицу республики. Главный эпидемиолог Казани Алсу Буланкина рассказала, что врачи внимательно следят за здоровьем привитых.

«Сильных поствакцинальных осложнений на сегодняшний день мы не зарегистрировали, вакцинация переносится легко, местных реакций в месте введения вакцины также не было зарегистрировано. У преобладающего большинства привитых не отмечалось повышения температуры, чувства недомогания, головных болей», – заметила специалист.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, как проходит такая вакцинация.

#коронавирус
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